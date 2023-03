E

n marzo, junto con docenas de amigos y compañeros activistas de Dan Ellsberg, recibí una nota de dos páginas en la que se informaba que se le había diagnosticado un cáncer pancreático incurable y que se negaba a recibir quimioterapia porque el pronóstico, aun con la quimio, era pésimo. El próximo abril cumplirá 92 años.

Supe de la importancia de Dan en el verano de 1971, cuando fue despedido por entregar los Papeles del Pentágono al New York Times, pocas semanas después de que el periódico inició una serie de historias estremecedoras acerca de la desconexión entre lo que se nos dice y lo que en verdad había ocurrido [en Vietnam]. Esos documentos se mantienen hasta hoy como el análisis más vital de una guerra desde dentro. Incluso después de las revelaciones del New York Times, esas 7 mil páginas rara vez serán leídas en su integridad.

En ese tiempo yo trabajaba en el NYT, en un proyecto relativo a Vietnam, y me había enterado de que fue Dan quien hizo la filtración, una semana o antes de que su nombre se hiciera público. Su despido era inevitable, y el 26 de junio, después de ocultarse en Cambridge, Dan se dirigió a la oficina del procurador general de Estados Unidos en Boston –docenas de periodistas esperaban– y tuvo una breve charla con los reporteros antes de entregarse a las autoridades para lo que se conocería como el juicio del siglo. Dijo a los allí reunidos que esperaba que la verdad nos libere de esta guerra . Y luego, mientras caminaba hacia la escalinata del tribunal, un reportero le preguntó cómo se sentía de ir a prisión. Su respuesta me impactó entonces y aún me hace estremecer: ¿No iría usted a prisión para ayudar a acabar con esta guerra?

Yo había hecho mi parte al exponer la masacre de My Lai y publicar un libro sobre ese hecho en 1970. Por entonces escribía un segundo libro sobre cómo el ejército de Estados Unidos encubrió la matanza. Diablos, no , me dije. “De ninguna manera iré a la cárcel… en especial por decir la verdad.” Observé el siguiente juicio de Ellsberg en un tribunal federal de Los Ángeles e incluso habló del crimen de los esbirros de la Casa Blanca que allanaron el consultorio del sicoanalista de Ellsberg… por encargo del presidente Richard Nixon. (La defensa del gobierno se desechó después de que se tuvo noticia de la extensión del espionaje ordenado por la Casa Blanca.)

Empezaba el verano del año electoral de 1972 cuando Ellsberg y yo entramos en contacto. Yo seguía investigando para el NYT sobre la guerra de Vietnam, que se iba perdiendo, y las fechorías de la CIA. El triunfo de Nixon parecía seguro, pese a que continuaba con la odiada guerra, porque la campaña del candidato demócrata, George McGovern, iba de tropiezo en tropiezo. Dan tenía dos historias que creía que podrían cambiar la dinámica de la elección de noviembre.

Me simpatizó de inmediato. Era ­entusiasta, brillante, apuesto como estrella de cine, y tenía mucha ­información interna de la guerra de Vietnam que muy pocos poseían. Y estaba ansioso por compartirla, sin preocuparse por las consecuencias en absoluto. Entendía que, como fuente de información y de procedimientos ­ultrasecretos, él corría todos los ­riesgos y que, como reportero, yo escribiría notas que me atraerían aclamaciones y no correría riesgo alguno. Él hablaría de todos los archivos secretos ocultos y resguardados de la guerra de Vietnam que podía recordar, con su memoria fotográfica, en casi perfecto detalle.

Había dos abusos de la Casa Blanca que él quería que yo expusiera antes de la elección presidencial de otoño de 1972. Me contó que Henry Kissinger –para quien Dan había escrito un importante documento político [antes] de que fuera nombrado asesor de seguridad nacional– había estado espiando con micrófonos ocultos a asistentes y miembros del gabinete. El segundo secreto que Dan tenía para mí era que Kissinger había ordenado que algunos de sus asistentes prepararan un plan para usar armas nucleares tácticas en Vietnam del Sur, en caso de que fueran necesarias para poner fin a la guerra bajo términos estadunidenses.

Dijo que si yo pudiera tomar ­declaración a una o dos fuentes –para esa época varios antiguos ayudantes de Kissinger habían renunciado discretamente por la guerra de Vietnam–, podría ser que los demócratas ganaran la presidencia. Era la apuesta más difícil, pero durante todo el verano luché por encontrar a alguien que tuviera información de primera mano, porque Dan no la tenía, y que estuviera dispuesto a confirmar la información de Dan, aunque fuera tras bambalinas. Desde luego, se daba por entendido que yo tendría que decir a Dan Rosenthal, director ejecutivo del NYT, quién era mi fuente secreta.

Fue un verano espantoso para mí, porque varios ex asistentes de ­Kissinger confirmaron con facilidad la información de Dan, pero no accedieron a que diera sus nombres al periódico. No pude obtener ninguna declaración a tiempo para la elección, pero en años subsecuentes conseguí las historias.