esde la mañana del martes 21 del presente mes, cuando empecé a recibir mensajes electrónicos sobre mis comentarios en torno al triste fallecimiento de Carlos Payán, comencé a sentirme más sereno, más y más reconfortado. Los remitentes, personas desconocidas para mí, me decían palabras cálidas, fraternas. Me abrazaban. Pero resulta que a mediados de mañana arribó a su rinconcito de trabajo la maestra Blanca Ponce, quien generosamente me echa una mano para ordenar mis papeles y pergeñar las ideas que trato de trasmitir por medio de la columneta. Mostrándome La Jornada, me dijo con voz de homenaje: Mire maestro, su artículo y el de Pedro Miguel se llaman igual . De golpe, todo me quedó claro: el artículo que tanto halago me había acarreado no era, obviamente, el escrito por mí. La única ventaja es que la experiencia en golpes rudos ya permite a esta edad que los daños rasguñen menos.

Fuera resquemores y regresemos al proyecto interrumpido hace 15 días, la nueva sección de la columneta: la numeralia. Échense, con este reporte inaugural, un trompo a l’uña. Luego hablamos y mejoramos juntos la buena intención de esta idea, sobre todo si ustedes me ayudan ejerciendo su derecho a la información, el cual no se agota en ser receptor de mensajes, sino en productor y transmisor de los mismos.

Tercera llamada, tercera. Comenzamos. Gracias a Carolina Gómez Mena conocimos un informe de la OCDE, es decir Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Su testimonio nos muestra sin ambages que nuestro país ha ganado, a pulso, uno de los primeros lugares en la acción criminal más ruin y despreciable, el abuso infantil. Viene la numeralia: de cada mil denuncias de abuso infantil, sólo 10 por ciento llega a plasmarse en una denuncia legal ante la autoridad pertinente, y fíjese lo que sigue: ú-n-i-c-a-m-e-n-t-e uno de cada 100 denunciados es considerado culpable y sometido al castigo que la ley estipula. Alberto Muñoz y Daniela Cisneros, conocedores a fondo de este grave problema, agregan que uno de cada cuatro niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años se sienten expuestos al abuso sexual, nada menos que por personas de su más cercano entorno social, y según datos del Sistema Nacional de Protección a Menores, aun cuando la sola mención del hecho suena a una verdadera monstruosidad, es necesario denunciarlo, pues casi la mitad de las agresiones sexuales contra infantes son cometidas por un familiar cercano, incluidos padres y padrastros.