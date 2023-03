A

gudo contraste entre dos de los escenarios de la vida nacional: en el político, llega a un punto máximo el enfrentamiento de la oposición contra el gobierno de la 4T. En el económico y financiero, los signos vitales –inflacion, crecimiento económico, moneda, exportaciones– muestran fortaleza. Probablemente las cosas no van mal en su conjunto. La tragedia sería que la clase política estuviera tranquila y la economía fuera en picada. El agarrón del momento es en torno al llamado plan b que sustituyó a la frustrada reforma electoral propuesta por el gobierno. Los inconformes recurrieron a la Suprema Corte, y el cortesano Javier Laynez Potisek determinó su suspensión mientras el mismo máximo tribunal resuelve el fondo de la controversia, lo cual puede llevar mucho tiempo.

El presidente López Obrador expuso que los ministros forman parte de la mafia del poder . A este debate, en las recientes horas se sumó otro: el Comité Técnico Evaluador, que vino trabajando durante semanas, dio a conocer las cuatro quintetas de aspirantes a formar parte del Consejo del Instituto Nacional Electoral –Lorenzo y Ciro terminan su gestión a fin de mes–. Como era de suponer, no fueron del agrado de todos. Se anticipa que no se pondrán de acuerdo los diputados y lo que seguirá es que la Cámara haga un sorteo. Una quinteta es de mujeres exclusivamente para elegir presidenta, otra está compuesta sólo de mujeres y las otras dos por hombres. Dice la oposición que algunos perfiles son morenistas. La convocatoria, por cierto, no descarta a ningún ciudadano por sus lazos familiares o tendencias políticas.

Saudi Aramco –la empresa petrolera de Arabia Sudita– reportó una ganancia neta de 161 mil millones durante 2022, frente a 110 mil millones del año anterior. Son ganancias sin precedente que obtuvo gracias a los altos precios del petróleo. Sus utilidades superan a las de las otras grandes compañías, como Exxon, Shell, Total, que también registraron resultados extraordinarios. El presidente ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, señaló que esperaba que la demanda mundial de hidrocarburos se mantuviera sólida, impulsando el crecimiento futuro de la compañía. ¿De dónde provienen sus utilidades? Gran parte de los automovilistas que se empobrecieron.