Traté de hacer el pago de Internet por medio de una practicaja de BBVA. Al término del movimiento se generó el recibo y todo parecía haber salido bien, pero al retornar a casa me encontré con que el servicio había sido suspendido y se me conminaba a hacer el pago –que según el recibo que la practicaja me había proporcionado– había sido exitoso.

El día 24 desde la sucursal del banco, y desde casa por teléfono, intenté que el banco reconociera el fallo de su practicaja y me rembolsara el monto del pago que no hizo a mi nombre, pero sí quedó impreso en el recibo que la practicaja me dio. Se me han pedido datos absurdos –por mi seguridad, dicen– para elaborar el cheque que me restituya el monto del pago que BBVA tomó de mi tarjeta de débito, y no aplicó. Se me ha pedido el equivalente a la hoja de todos los colores habidos y por haber. ¿BBVA quedará impune ante tal tropelía?

Guillermo Samaniego Martínez, FES-Iztacala-UNAM

Invitaciones

Ponencia: Banca estadunidense, ¿otra vez?

El Colectivo Morena Chilangos hace una atenta invitación a la ponencia que impartirá el columnista, periodista y compañero Carlos Fernández-Vega, con el tema “Banca estadunidense, ¿otra vez?

Los esperamos mañana martes a las 18 horas, en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto y paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán.

Colectivo Morena Chilangos

Violaciones a los derechos humanos en las fronteras

El Departamento de Antropología Social de Panteion, Universidad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Alfonso Vélez Pliego (ICSH-BUAP) organizan una conferencia en línea los días 27 y 28 de marzo sobre las violaciones a los derechos humanos en las fronteras Grecia-UE-Turquía y EU-México.

¿Cómo es que a través de estas transgresiones se constituye la Unión Europea, pero también se refuerza la retórica de extrema derecha dentro de Europa y Estados Unidos? ¿Cómo y por qué las violaciones a los derechos sobre los cuerpos de los refugiados y migrantes nos conciernen a todos?

El webinar será transmitido en vivo en la página del ICSH-BUAP: https://www.facebook.com/icsyh

Hoy lunes será la inauguración a las 9, hora de México, y 17 horas de Grecia.

Primera discusión a las 9:30 hora de México y 17:30 horas de Grecia: La situación en las fronteras Grecia-UE-Turquía y Estados Unidos-México.

Mañana martes a partir de las 9:30 hora de México y 17:30 hora de Grecia