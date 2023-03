Ap

Buenos Aires., El ex presidente argentino Mauricio Macri anunció ayer que no se presentará como candidato en las próximas elecciones generales del 22 de octubre. El referente del PRO y de la opositora coalición Juntos por el Cambio hizo el anuncio en un video publicado en redes sociales, en el que fustigó al mandatario Alberto Fernández. De esta forma, el ex gobernante deja el camino libre a los demás precandidatos de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, previstas para el 13 de agosto. Hasta ahora anunciaron su intención de presentarse como candidatos presidenciales por ese espacio político el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.