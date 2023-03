Y aseguran que crearán una OTAN global. ¿Pero qué es esto? A principios de año Reino Unido y Japón, si no me equivoco, firmaron un acuerdo para establecer contactos y desarrollar lazos en el terreno militar , afirmó.

Se trata del tercer incidente con drones en lo que va del mes en la región de Tula. Los otros dos cráteres fueron localizados a unos 10 kilómetros de Kireevsk, cerca de la aldea de Berezovski, y en el distrito de Odoevski. En ambos casos no se reportaron daños personales ni materiales.

▲ Un cráter de entre 10 y 15 metros de diámetro se formó en Kireevsk, región rusa de Tula, a unos 200 kilómetros de Moscú, por el impacto de un dron cargado de explosivos en una zona residencial. El saldo fue de tres heridos y daños en tres departamentos de un bloque de viviendas, de acuerdo con información de autoridades locales. La imagen fue proporcionada por Ostorozhno Novosti. Foto Ap

Dos miembros claves de la OTAN, Estados Unidos y Reino Unido, anunciaron en septiembre de 2021 una alianza de defensa con Australia. El pacto Aukus, por las iniciales en inglés de sus tres miembros, busca contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico, entre otras cosas, al promover la construcción de submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.

Por todo ello, los analistas occidentales, y no nosotros, aseguran que Occidente empieza a construir un nuevo eje similar al que fue creado en los años 30 por los regímenes fascistas en Alemania, Italia y la militarista Japón .

Al mismo tiempo, Putin negó que Rusia y China estén forjando una alianza militar , aunque reconoció que existe cooperación en el ámbito técnico-militar.

No lo ocultamos. Es todo transparente, no hay nada secreto, celebramos ejercicios militares. Por cierto, no sólo con China, sino con otros países los seguimos haciendo pese a los acontecimientos en el Donbás, Zaporiyia y Jersón , señaló.

El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Rusia el 20 de marzo en una visita de Estado de tres días. Es el primer viaje al extranjero después de su relección como jefe de Estado para un tercer mandato. Durante su visita, los presidentes de Rusia y China suscribieron dos declaraciones conjuntas, una sobre el reforzamiento de la asociación integral y la cooperación estratégica, y otra sobre el desarrollo de la colaboración económica ruso-china en áreas claves hasta 2030.

El jefe de Estado ruso también confirmó que las fuerzas de su país le dan caza a los suministros de armamento occidental para Ucrania. En sus palabras, se transportan al campo de batalla de forma encubierta por la noche.