“Había funcionarios déspotas, se empezaron a ir, lo peor es que se maltrate al personal, eso no lo iba a permitir, me acerqué, convivimos.

–Recientemente habló sobre la situación que se vive en Estados Unidos y los efectos en México, pero han vuelto a ocurrir cosas ¿Pudiera usted actualizar el panorama tras las quiebras de algunos bancos?

–Los sistemas bancarios de Estados Unidos y de México son diferentes. Hay una cantidad enorme de autorizaciones estatales, esto representa para los organismos de supervisión en Estados Unidos un reto muy grande, deben vigilar a grandes bancos, medianos y otra gran cantidad de pequeños.

“Pero es normal que se presenten crisis en estos bancos… Hay una ventaja de los de México, simplificamos la vigilancia, antes supervisábamos cosas que no eran tan transcendentes, quemábamos polvoritas en infiernitos, y ahora nos vamos a riesgos fundamentales… Estamos super capitalizados.

Esto sirve para que si viene cualquier situación que trajera problemas, puedan responder los bancos, lo pueden hacer tranquilamente. Otro de los riesgos que supervisamos es la liquidez, exigimos que por cada peso que se capte, haya un peso de resguardo y poder responder, y estamos con 2.5 veces más liquidez, eso quiere decir que cualquier turbulencia que se presentara y los ahorradores quisieran sus recursos, la banca tiene liquidez.

–En los meses recientes también hemos visto varias multas a diversas instituciones financieras, incluso el Banco del Bienestar, ¿qué pasó o qué pasaba para que haya tantas sanciones? ¿Qué pasa con ese banco?

–Cuando llegué había sanciones almacenadas en escritorios que no se aplicaban y exigí que lo hicieran y esa era la obligación, si subieron es porque no se habían aplicado, y ahora se están aplicando.

“¿Qué hicimos? Juntamos a las áreas de sanción y supervisión para explicar bien cómo checar y concretar un castigo… cuando llega la penalización vemos que se dé correctamente, no podemos ser arbitrarios, entonces, cuando ya la tenemos bien motivada, le comunicamos a la institución para que nos brinde su punto de vista, lo analizamos y vemos si procede o no la sentencia. Si la tenemos que aplicar, lo hacemos, es una obligación que tenemos.”

–¿Por qué tantas sanciones por lavado de dinero o reportes fuera de tiempo? ¿Se dejó de hacer algo?

–No, yo creo que no, el lavado de dinero es una de las áreas más sensibles de la comisión, tenemos que aplicar las normas para combatir ese delito en las instituciones del sector financiero.

–Justicia que no es oportuna no la podemos llamar justicia, y muchas veces encontramos que no es tan rápida, pero uno de ellos es porque se requiere mucha información de las entidades financieras, pero hoy tenemos sistemas que les permiten a los jueces tener mucha información de forma rápida.

–Hace muchos años logramos que en Puebla se abrieran dos juzgados en materia financiera, fue un éxito, porque apoyamos a las autoridades y debemos hacerlo en toda la República, ahora con los nuevos directivos de la Judicatura tienen la idea de implementarlos, hemos tenido reuniones con los banqueros, Hacienda, Banco de México, magistrados, con la procuraduría fiscal, para tenerlos.

–Hoy en día ¿qué se hace diferente en la CNBV y a dónde va?

–Tener mucha transparencia, en todos los sentidos, desde los recursos hasta los funcionarios, de cómo nos manejamos. Dentro de los planes de 2023 está que sigamos con la simplificación regulatoria, no que sea laxa.

–¿La transparencia no se daba?

–Sí había, pero es una política que yo busco hacer, no porque no existía, tengo que reconocer que es un número de asuntos impresionante en el área de sanciones, que muchas veces, no por justificar, pero se tiene que trabajar con poca gente y a 200 por hora, porque si no sancionamos estamos mal ahí, tenemos que ponernos las pilas para hacer las cosas bien, sólo tenemos una oportunidad.