J

efe sin pandilla, el primo de Sergio regresó el día menos pensado. Desapareció tantos años que lo mismo daba. Escandalosamente lampiño como siempre, conservaba un rostro infantil y rubicundo sobre lo amorenado de su piel. Para los chamacos que no lo conocieron resultaría difícil calcular su edad.

En vez de ir directo a casa de su mamá, una señora que solía decir que ya no se acordaba de él, recaló en la peluquería del Chato, como dejándose ver. El Chato, ya canoso, interrumpió un elaborado corte para una barba muy poblada abriendo los brazos con todo y navaja a la antigüita:

–Y que se aparece el condenado.

Los clientes, que no eran pocos, y los otros peluqueros, miraron al recién llegado. Ahí estaba el Iván. El primo de Sergio se hizo a un lado para que saliera del local un tipo que sin prestarle atención acababa de pagar. Todo un pase de torero que el Chato celebró:

–Tú siempre tan garboso.

–¿Qué haciendo? –dijo en cambio el primo de Sergio, como si sólo hubiera salido el fin de semana, como si no viera al peluquero en su faena.

–Lo de siempre primo, qué otra.

El Chato se tragó la réplica ¿y tú? , esperando que el otro explicara su inesperada reaparición. El primo de Sergio vestía bien, botas picudas negras, chamarra de cuero color natural, un anillote y el cabello ondulado que se usaba por los años treinta, pronto hará un siglo.

–Si te preguntan por mí, di que no me has visto.

–Quién va a preguntarme, primo. Por acá ya nadie te mienta –tiró el Chato derecha la flecha.

¿Cómo podía actuar tan como si nada el primo de Sergio, si se había ido de aquí embarrado hasta las orejas?

–La mera verdad no sé qué haces aquí. Hasta peligro has de correr. Y de aquellos no queda nadie. Ni siquiera tu noviecita que dejaste plantada. Se fue y nunca volvió. El Sergio salió del bote muy quebrado. Un golpe en las lumbares lo había dejado sin espalda. A lo mejor te enteraste.

El primo de Sergio clavó los ojos en el Chato, esbozó una sonrisa un poco amarga y giró sus buenos 180 sin decir palabra.