uchas de las personas que poblaron el espacio del legendario Salón Los Ángeles una noche de marzo de 1988, para festejar los 40 años de la publicación de La región más transparente, parecían salidas de las páginas de esta novela de Carlos Fuentes. Como en otras narraciones de este autor, protagonistas o personajes secundarios provienen de los más diferentes medios sociales pero, o tal vez a causa de esto mismo, se hablan entre ellos sin las barreras de la clase y la educación, o la edad, el sexo, la ambición y el hastío de la vida sin sorpresas, sabida de antemano, anunciada por su creador, quien no puede o no quiere guardar los secretos del destino y, al contrario, se place divulgándolos preguntándose qué significan.

Actores y actrices, artistas, periodistas, escritores que nunca creí fueran tantos los que sobre el Támesis cruzaran, tantos los que la muerte arrebatara , tantos los que versos y prosa escribieran, músicos, imitadores, gorrones, bailarines y otras especies de saltimbanquis del circo mexicano, hombres y mujeres que atraviesan los puentes comunicantes entre las páginas de la novela y la pista de baile del Salón Los Ángeles, entre lo irreal y lo real... si acaso es posible saber cuál es uno y cuál es el otro.

A la mesa principal, García Márquez, premio Nobel; Saramago, nobelizable; Sergio Ramírez, liberador. Un grupo de comediantes termina la lectura actuada de algunas páginas de La región más transparente. Después de las palabras de agradecimiento de Fuentes, la orquesta le dedica un danzón. Comienza el baile. Sentados a una mesa vecina, veo moverse los espesos bigotes, rubios unos, canosos los otros, de Javier Wimer y Carlos Payán, absortos en una charla con tintes políticos. En la mesa trasera a la de ellos, descubro a Yolanda Montes Tongolele con el clásico mechón de cabello blanco que la distingue.