Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de marzo de 2023, p. 32

Comerciantes de la nave mayor del mercado de La Merced con locales de la puerta 17 a la 22, exigieron a las secretarías de Obras y Servicios, Desarrollo Económico y a la alcaldía Venustiano Carranza atender ocho aspectos de las obras de reconstrucción y rehabilitación de este inmueble afectado por un incendio en 2013.

Reclaman cinco cédulas que entregaron a la coordinación territorial Morelos, en esa demarcación, para efectuar el trámite de cambio de nombre y ya no les fueron devueltas, sólo se les regresó el acuse , indicó Oscar Martínez, representante de los afectados.

De la misma manera, se quejan de que no fue entregado el local 9599 a su propietario, ubicado en la puerta 21, por lo que levantaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos porque la anterior subdirectora de mercados no lo quiso adjudicar .