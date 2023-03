Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 27 de marzo de 2023, p. 30

Ante el incremento en el número de contingencias ambientales, es necesario que las autoridades pasen de una posición reactiva a la prevención con medidas adicionales al Hoy No Circula , como controlar las fugas de gas LP y las fuentes de vapor en las gasolinerías, así como disminuir el uso de solventes, consideró el doctor Ricardo Torres, académico del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista, el experto afirmó que se ha comprobado que si bien con la restricción vehicular se evitan emisiones de dióxido de carbono, el ozono no disminuye, e incluso en algunos casos aumenta, como ocurre los fines de semana, sobre todo los domingos, cuando baja notoriamente la circulación de automovilistas, como sucedió durante la pandemia que hubo contingencias a pesar de que la movilidad se redujo al mínimo.

Refirió que en años recientes se ha detectado que el ozono no se reduce, sino que se mantiene a cierto nivel, de ahí que las emergencias ambientales se hagan cada vez más comunes, lo que ha generado alarma porque en principio pareciera que no hay adónde moverse, pero si se analizan las causas técnicas y científicas sí hay una posible solución.