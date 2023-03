De la Redacción y Nayelli Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de marzo de 2023, p. 30

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que por segundo día consecutivo se mantienen las medidas de la fase 1 de contingencia ambiental por altos índices de ozono, por lo que se aplicará el programa Hoy No Circula ampliado, con lo cual se restringirá la salida de unidades de uso particular con holograma de verificación cero y doble cero que tengan engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Tampoco podrán transitar todos los vehículos que cuenten con calcomanías de verificación 2, mientras en el caso de los que tengan la uno se impedirá la circulación a los que el último dígito numérico en la placa sean pares y cero, así como los que tengan matrícula conformada sólo por letras, permisos y foráneas.

Quedan exentos de las medidas restrictivas los vehículos eléctricos e híbridos, los de matrícula ecológica u holograma que los excluya, así como aquellos que prueben estar en situaciones urgentes para atender emergencias médicas.

En un comunicado, la comisión explicó que la medida se adoptó debido a que durante el domingo se superaron los 155 ppb de ozono y los pronósticos meteorológicos indican que este día la posición del sistema anticiclónico que ocasiona la estabilidad de atmosférica se mantenga, además de mucho calor. También se pronostica que haya poca o escasa nubosidad que favorecerá la formación de dicho contaminante.

Con base en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas en la zona metropolitana, publicados por los gobiernos de la ciudad y del estado de México, se determinó mantener la contingencia ambiental.