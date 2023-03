Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 26 de marzo de 2023, p. 11

Daniel Robles Haro, el joven con parálisis cerebral severa que asistió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador e hizo dos propuestas a favor de las personas con discapacidad, celebró que ahora trabaje en el servicio público , no sólo por el hecho en sí, sino porque este sector tiene muy pocas opciones de desarrollo y ahora podrá influir en mayor medida a cambiar esa realidad.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció en sus redes que Daniel será su asesor en materia de discapacidad. La funcionaria lo recibió en la dependencia.

Fue un gran gusto conocer a Daniel Robles Haro, un joven a quien nada lo detiene para alcanzar sus metas, quiere aportar todas sus ideas en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Por eso desde ahora será mi asesor en la materia .

Con esta apertura a la opinión y participación de personas que viven con alguna discapacidad, Montiel Reyes inicia acciones afirmativas que contribuyan a una mejor calidad de vida, apegándose al marco legal internacional .

Actualmente, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad la reciben un millón 300 mil derechohabientes y el gobierno federal trabaja en la universalidad de esa pensión, que es un derecho constitucional.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 en México hay 7 millones de personas en esa condición.