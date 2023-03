A decir de las activistas, “se trató de dialogar sobre la entrega (de las instalaciones), pero al no darnos las llaves de forma pacífica, se tuvo que ‘accionar’ en contra de la dirección y (servicios) escolares, donde se encontraron documentos que perjudican la integridad de varios compañeros”.

En esa misma publicación, el grupo señaló: se llegó al acuerdo de formar una mesa de diálogo con la dirección, en la cual se decidirá si el paro continúa o se libera la escuela . Para mañana se realizaría un encuentro a puerta cerrada con colectivos y comunidad (estudiantil del CCH) únicamente .

Este diario solicitó una entrevista al mencionado colectivo, el cual rechazó otorgarla por cuidar nuestra integridad y seguridad .

No obstante, indicó que no luchan sólo por una denuncia, sino también por acosos de índole sexual hacia estudiantes, denuncias no atendidas, encubrimiento de acosadores, tanto de estudiantes como directivos e incluso intendencia, además de incumplimiento por parte de la dirección del pliego petitorio firmado el 17 de febrero .

En caso de confirmarse, la de Azcapotzalco sería al menos la segunda agresión sexual perpetrada en menos de seis meses en los sanitarios de un CCH, luego de que el 17 de octubre de 2022 una alumna del plantel Sur denunció haber sido víctima de un ataque de ese tipo en los baños de su escuela.