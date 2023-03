Explica que han sido tres años de agonía, porque desde el principio las autoridades dijeron que fue suicidio, pero no hemos dejado de luchar, se logró que el cuerpo se exhumara y se comprobó que no era posible que ella se hubiera ahorcado. Sabemos quién es el asesino, pero goza de total impunidad, porque en la Fiscalía de Chiapas no me hacen caso, nos tratan como si fuéramos delincuentes .

La situación es muy parecida para Flor Emilia Alcázar, quien desde hace tres meses batalla también para que se esclarezca el feminicidio de Paola Jasmín Ocampo, su hija de 36 años, cuyo cuerpo apareció flotando dentro de la cisterna de la Escuela Primaria David Gómez, el 8 de diciembre de 2007.

Trabajaba como conserje en esa escuela de Tuxtla Gutiérrez, desa­pa­reció un día antes, su familia insistió en que se le buscara por todas las instalaciones, y al final la hallaron en la cisterna.