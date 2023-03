Mariana nació el 25 de marzo de 1981 y fue asesinada el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán. El caso fue investigado y cerrado en su momento, bajo la versión de que había sido suicidio. No obstante, este mes se dictó sentencia condenatoria al perpetrador.

¡Aquí seguimos!, ¡Aquí vamos a seguir! Gracias a Dios, logramos esa sentencia condenatoria de 70 años y no vamos a permitir que le quiten ni un minuto siquiera, porque este feminicida ya metió su apelación , expresó.

Irinea recordó que el ex comandante de la policía ministerial mexiquense Julio César Hernández Ballinas, ex pareja de Mariana, impugnó hace unos días la resolución que lo sentencia a 70 años de cárcel.

A ocho años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en relación con la investigación del feminicidio de Mariana Lima Buendía, y en el contexto de su cumpleaños 42, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reconoció la incansable lucha de Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana, quien no cejó en la búsqueda de justicia para su hija.

“Este 25 de marzo de 2023 es significativo conmemorar, por un lado, la vida de Mariana, quien cumpliría 42 años de edad, y por otro, que a ocho años de que la SCJN dictara la sentencia Mariana Lima Buendía derivada del amparo en revisión 554/2013, hoy se ha cumplido su mayor efecto: el acceso a la justicia”.

El ONCF indicó que el pasado 6 de marzo, el juez penal del distrito judicial de Nezahualcóyotl, del Poder Judicial del estado de México, dictó sentencia condenatoria de 70 años de prisión a Hernández Ballinas, esposo de Mariana y ex policía judicial de la entonces PGJEM, al considerarlo culpable del feminicidio .

Irinea lamentó que a las autoridades no les importa que haya más de 13 mujeres asesinadas cada 24 horas y lo más grave es que a ocho años de la sentencia Mariana Lima Buendía, las cosas siguen igual.

Para los feminicidas hay muchos derechos humanos, para nuestras hijas no hubo la mínima posibilidad de que no les quitaran la vida con violencia. Estamos ante un Estado que no se conduele de nuestro dolor, de la violencia contra nuestras hijas, nietas y hacia todas las mujeres , acusó.