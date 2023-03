De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 26 de marzo de 2023, p. 3

La suspensión de la reforma electoral fue una decisión del ministro Javier Laynez Potisek y no una resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicaron fuentes del Poder Judicial.

Ese mecanismo de suspensión se aplica por el tiempo en que el ministro instructor o ponente analiza el caso y sus conclusiones son puestas a consideración de sus colegas.

El viernes pasado, la SCJN emitió el comunicado de prensa 104/2023 para informar de la admisión del recurso presentado por el Instituto Nacional Electoral y concedió la suspensión solicitada.

Las fuentes consultadas precisaron que la suspensión no fue determinación de la Suprema Corte, sino del ministro al que corresponderá analizar el caso . Agregaron que la medida busca la no aplicación temporal del decreto reclamado y que continúe rigiendo la norma previa a la reforma. Por tanto, en ese lapso los funcionarios del INE conservarán sus salarios y el nivel presupuestal asignado antes del 3 de marzo, aun cuando sus puestos hubieran desaparecido con la reforma y sus funciones ya no fueran necesarias.

Los especialistas agregaron que la suspensión se mantendrá en todo momento hasta que se resuelva el fondo del asunto. Puntualizaron que se requieren ocho votos de los 11 integrantes del pleno para invalidar el contenido del plan B.

Recalcaron que el Ejecutivo federal y las cámaras del Congreso pueden impugnar la suspensión con un recurso de reclamación, para lo cual tienen cinco días. También pueden presentar una solicitud de atención prioritaria frente a un caso de relevancia, según el artículo 94, párrafo décimo, de la Constitución.