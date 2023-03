Pide a Sacmex corregir errores de cobro

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: solicito respetuosamente su intervención ante el cobro excesivo de agua en el primer bimestre de 2023 en la cuenta 20-34-708-076-01-002, medidor 11302274, por mil 407 pesos, a la cual se le atribuyó erróneamente el consumo del medidor 08204449, que no corresponde al colocado en mi domicilio.

Pido también que el consumo de la cuenta a mi nombre se base en el medidor de mi domicilio para evitar que esta arbitrariedad se repita. Como llama la atención la coincidencia de cobros excesivos, con el reportado por Genaro Julio Merchand Rojas en el Correo Ilustrado (25/3/23), sugiero que Sacmex revise y corrija de inmediato dichos cobros y proceda debidamente.

Maximino Ortega Aguirre

Comenta gira de Lorenzo Córdova

En su reciente gira de despedida por Estados Unidos, Lorenzo Córdova Vianello dejó en claro la subordinación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) a ese país.

Además de conferencias en las poderosas instituciones ultraderechistas The Atlantic Council y The Center for Strategic and International Studies, se reunió con la agencia especializada en desestabilizar a gobiernos nacionalistas y de izquierda, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), y por separado, con dos de sus brazos operativos, los institutos Nacional Demócrata y el Republicano Internacional.

Andrés Manuel López Obrador no ganó la presidencia de México en 2018 gracias a la imparcialidad del INE, sino a pesar de todo lo que éste hizo, junto con la NED y otras agencias estadunidenses para evitar que llegara a Palacio Nacional.

Primitivo Rodríguez Oceguera

Invitación

En el ciclo Se buscan lectores, de la UACM, los invitamos el próximo jueves 30 a las 19 horas, a través del enlace de Zoom https://cutt.ly/Z19pjtM, código de acceso galatea23, a comentar el libro de Italo Calvino Las ciudades invisibles. Anfitriona, Ruth Díaz.

UACM-Programa Galatea y Lectores en activo