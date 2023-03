La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Domingo 26 de marzo de 2023, p. 22

Tijuana, BC., La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sancionó a tres empresas de ese país por violaciones a las leyes laborales y las obligó a restituir poco más de un millón y medio de dólares en salarios que adeudaban a casi un centenar de trabajadores mexicanos, muchos de los cuales eran llevados desde Tijuana para desempeñarse en plantas de California.

Las tres compañías que incurrieron en irregularidades son Providien Injection Molding Inc, que fabrica dispositivos y componentes médicos, así como Freig Carrillo Forwarding Inc y ACV Logistics Inc, las cuales ofrecen servicios de logística y transporte de mercancía.

En un comunicado, el consulado de México en San Diego, California, detalló que en el caso de la primera firma, la dependencia estadunidense recuperó 465 mil 993 dólares en favor de 44 mexicanos.

De esa cantidad, 217 mil 402 dólares corresponden a salarios atrasados por horas extras, más 232 mil 996 dólares en daños para los afectados, además de 15 mil 594 adicionales en salarios mínimos adeudados por el empleador a 13 personas. También se aplicó a Providien una multa de 25 mil 935 dólares, por la naturaleza deliberada de sus violaciones a la ley.

El consulado refirió que los técnicos perjudicados viajaban desde la planta en Tijuana para desempeñar sus funciones, en promedio 45 horas a la semana, en las instalaciones de Carlsbad, San Diego, 83 kilómetros al norte de la frontera.

Expuso que durante los 16 meses que laboraron en Carlsbad, Providien Injection Molding (subsidiaria de Carlisle Companies Inc, en Scottsdale, Arizona) pagaba a los trabajadores un salario semanal fijo en pesos mexicanos, sin lo correspondiente a horas extras, además de que clasificó incorrectamente a muchos como aprendices, con lo que se violaron normas federales.

En otro boletín informativo que se difundió el pasado 20 de marzo, la División de Horas y Salarios estadunidense dio a conocer los casos de otras dos empresas en las cuales se otorgaban salarios de 2.43 y 3.24 dólares por hora, lo que calificó de intolerable .

Dichas cantidades son equivalentes al precio de una botella de agua en el vecino país, mientras el salario mínimo actual por hora en California es de 15.50 dólares; en 2022 era de 14 y en 2021, de 13 dólares.