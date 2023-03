Afp y Dpa

Periódico La Jornada

Domingo 26 de marzo de 2023, p. a11

Madrid. Luis Enrique de la Fuente debutó ayer en el timón de España con clara victoria por 3-0 sobre Noruega, en duelo realizado en Málaga, en el arranque de su campaña de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024. En tanto, Croacia decepcionó al empatar 1-1 ante Gales.

En el Grupo A, La Roja se sitúa como líder igualada con Escocia, que batió en casa por el mismo resultado a Chipre. A Georgia, que completa la llave, le tocó descansar en la jornada inaugural.

Eliminada en octavos del Mundial de Qatar por una sorprendente Marruecos, España intenta levantar el rostro al inicio de su nueva era, con De la Fuente sustituyendo a Luis Enrique en el banquillo, con un triunfo importan-te ante una Noruega que dispuso de varias ocasiones, echando de menos la eficacia de su gran estrella, Erling Haaland, lesionado.

Sin el goleador del City, los titulares se los llevó Joselu, autor de un doblete (84 y 85). Fue cosa de saltar al campo al minuto 81 en su pri-mer partido como internacional para robar reflectores.

No me lo creo aún, es lo máximo que puede tener un jugador. El trabajo diario ha tenido su recompensa. Me siento como un chaval de 18 años , dijo Joselu, de 33 abriles.

En la primera parte había abierto la pizarra Dani Olmo (13), quien culminó una vistosa jugada colectiva.

De la Fuente, quien asciende de la selección Sub-21, imprimió su sello con un equipo más vertical que exhibió algunas variantes en ataque, pero vulnerable en defensa, ante una Noruega que no supo aprovechar sus oportunidades.