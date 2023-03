A

quién busco, a quién añoro sin cesar, desesperadamente. Todo apunta, específicamente, a quién busco, a quién añoro, y lo cierto es que los últimos días, detenida unos minutos dentro de mi automóvil, en la esquina de J. Prior y Secreto, con el hermoso parque de La Bombilla a mi derecha, bajo un aguacero de tormenta, de ciclón, vía YouTube escuché, estrujada, a John Lennon, en un par de ejecuciones cantar Stand by Me, que no escuchaba desde hacía décadas. Y menos ahora que carezco, por pretender incorporarme a la modernidad, de mi viejo tocadiscos, y peor cuando mi amplia y colección de discos de acetato está en desorden, debido a mis mudanzas, a la última de las cuales fui orillada por las circunstancias, y no lo encontraría mientras no la ordenara de nuevo; riqueza que incluye, completa, por ejemplo, la colección de Voz viva de México, las estrujantes lecturas de Borges, Onetti, Cortázar, Monterroso, Fuentes, Rulfo, etcétera; y que además incluye por supuesto a Mozart, a mi amado Schubert, a Beethoven, y ¡cómo no!, a Vivaldi, Thelonius Monk, Theodorakis, Jessy Norman con el Ave María de Schubert, Las golondrinas, con Pedro Infante. Decía, escuché, bajo la tormenta, al lado del hermoso parque de La Bombilla, Stand by Me, en la que reconozco acordes de Unchained Melody, de Elvis Presley, a modo de estrujante referencia a Elvis, misma que, a la tarde siguiente (mientras siga habiendo tardes siguientes, seguiré atenta a los llamados, de una forma u otra, de mis viejos, añorados, ausentes compositores de hace décadas), decía, después de Elvis y, aún sin mayor justificación lógica, le sigue Bob Dylan, específicamente y en diferentes ejecuciones, con I’ll Be Your Baby Tonight, absolutamente estrujante. (Cuando muera, les suplico, Pura, Coral, Mali, por favor, y en el idioma que quieran, despídanme, juntas, en armonía y en vivo, con el Ave María de Schubert. Me iré insuperablemente bien acompañada.)