C

uando ya tenía yo cuatro años de reportera, a partir de 1957, Alberto Beltrán me hizo descubrir a un México entrañable, el de los pajareros; la plaza Garibaldi; la Torre Latino, que nunca se ha movido en ningún terremoto, el día de los Manueles, cuyos padres sientan en algún burrito en el Zócalo para su primera fotografía; el México de las azoteas; el del box en la Arena México; el del hombre de los toques en San Juan de Letrán, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, y el de la lucha por la vida de todos los personajes populares. Hoy ese mundo ha desaparecido y deberíamos inventar otro. Los cronistas ya no abarcan los usos y costumbres de 9 millones 209 mil 944 capitalinos. Nadie puede llevar la cuenta de la multitud de coches, el número de los usuarios del Metro, cuyo subsuelo criticaron algunos constructores: No va a aguantar . Pero sí aguantó. Uno de sus usuarios fue Alberto Beltrán, extraordinario dibujante, miembro del Taller de Gráfica Popular (TGP), quien permaneció leal a quienes viven en vecindades. Una vez se enojó conmigo, mujer privilegiada, porque enfrenté a un agente de tránsito. Beltrán vivió al lado de familias que se trataban con sumo cuidado, y su padre, sastre, evitó cualquier conflicto con los vecinos que más tarde habría de retratar Oscar Lewis en Los hijos de Sánchez. Beltrán, que se las sabía de todas todas, ilustró la obra de Lewis tanto en Tepoztlán como en una vecindad cercana a la cárcel de Lecumberri.

En 1985, el gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Artes y le advirtieron:

–Debe venir de traje y corbata.

–Uso chamarra o guayabera.

Beltrán se presentó con su morral y en ese mismo morral metió su presea. Asimismo, visitó al general Cárdenas en su casa en Las Lomas. Para él, Cárdenas fue el héroe de mayor envergadura y el TGP, encabezado por Leopoldo Méndez, dedicó al General (como le decían) su talento y admiración en múltiples grabados.

El morral de Beltrán es uno de los símbolos de la tenacidad y la modestia de un artista que nunca olvidó su infancia. Nacido el 22 de marzo de 1923, su padre le enseñó a coser un traje completito ( lo más complicado son los ojales ). Muy pronto se apasionó por el dibujo. Dibujaba yo en cualquier papel, en lo primero que encontraba . Al ver su talento, Carlos Alvarado Lang le aconsejó dedicarse al grabado. Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y todo el TGP lo recibieron con gusto.

El TGP luchó contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Hannes Mayer, editor alemán, reunió en un libro los grabados del taller con la biografía de cada uno. Hubo pocas mujeres en él: Mariana Yampolsky, Andrea Gómez, Fanny Rabel, Elizabeth Catlett. Con su obra, Beltrán ayudó a obreros huelguistas, a campesinos, y retrató a personajes populares al lado de Ricardo Cortés Tamayo, excelente cronista. Uno de sus grabados más reconocidos es La entrada de Juárez a México en 1867. (Andrés Manuel López Obrador lo colgó en su oficina). Sus retratos de Ricardo Flores Magón, Villa y Zapata son tan emblemáticos como la obra de Posada.