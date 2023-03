Yo iba al pueblo y me quedaba varios días, pero también conviví con ella aquí en la ciudad y en el estado de México, donde vivíamos, y me llevaba a los lotes baldíos para enseñarme las plantas que ahí crecían, las cortábamos y me enseñaba a usarlas.

Para el cuidado facial elaboran una crema hidratante de día, bálsamo para el contorno de ojos, desmaquillante, aceite para dolor de cabeza y protector solar, mientras en su línea terapéutica producen esencias, armonizador, aguas floridas y tintura de cáñamo, entre otros.

Las mascotas tienen sus propios artículos, ya que elaboran champú antipulgas, relajante y el bálsamo para patitas lastimadas.

En 2017 se conformaron en sociedad cooperativa, que actualmente está integrada por 11 mujeres, un hombre y dos voluntarias en capacitación. Tres viven en la colonia Gabriel Hernández y el resto en las colonias aledañas, como Santa Isabel Tola.

Este equipo también es el que siembra el huerto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc para obtener su materia prima.

Claudia explica que distribuyen sus productos a domicilio, tiendas solidarias, en la red de cooperativas y se anuncian como Ver-D Santa María la Ribera y Artesanal del Huerto en Facebook e Instagram.

En 2022 esta agrupación fue beneficiaria del programa Economía Social, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, con el cual se fomenta la creación y fortalecimiento de empresas sociales.

De esa manera, recibió un apoyo de 120 mil pesos con el fin de fortalecer su proyecto para la adquisición de maquinaria y herramientas de acero inoxidable que han mejorado los procesos y la calidad de sus productos.