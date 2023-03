Ya sea para degustación o venta, desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia se pueden encontrar las campechanas –pan doradito– que no son de Campeche, sino de San Luis Potosí, y las enaguas de Sonora –las botas y no fondos–, o los bolillos con crema de Aguascalientes, que no las llaman tortas, pero incluyen además del lácteo una rebanada de jamón, cueritos y chiles jalapeños, así como las biscotelas y panitelas, pan de dulce de Tabasco y los licores de Veracruz, entre otros productos que distinguen a cada estado.

Para Luisa Ruiz, quien hizo el recorrido con su amiga Liz, fue un acierto realizar este festival, que permanecerá hasta mañana como parte del Tianguis Turístico 2023 que este domingo será inaugurado en el Centro Citibanamex. Hemos probado de todo, ya conocimos algo de lo que se come, lo que se usa y qué visitar en otros estados. Durante 40 años viajé por toda la República y aquí tienes la oportunidad de hacerlo en un rato y una sola calle .

El evento fue inaugurado por los secretarios de Turismo federal y local, Miguel Torruco Marqués y Nathali Desplas, respectivamente.