Juicios largos por los amparos

Cuando se logra el resguardo no se detienen las obras, pero las inmobiliarias no pueden hacer ni siquiera la preventa de los departamentos porque no podrán enajenar el bien y, por ende, tampoco escriturar. Muchos las detienen porque se trata de inversiones muy altas en las que no tienen certidumbre de lo que ocurrirá .

También comentó que se presentan acciones públicas ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en las que se pide la suspensión de la obra, pero se trata de litigios largos que pueden durar más de tres años, pues las inmobiliarias presentan recursos en contra o se amparan.

Destacó que hasta ahora hay cinco casos de éxito en los que se obtuvo una sentencia favorable del tribunal para demoler los pisos construidos de manera irregular, como el de Baja California 370, y hace poco el de una vivienda levantada en suelo de conservación.

Respecto a los inmuebles que están catalogados por su valor artístico, señaló que prácticamente todos se mantienen suspendidos, algunos desde hace cuatro años, porque se han negado a realizar los trámites para hacer las intervenciones correspondientes.