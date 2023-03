En la investigación titulada Gestión del agua para grandes construcciones, privatización, mercantilización, acaparamiento, resistencias y alternativas de la sociedad organizada, Velázquez señala que es necesario modificar el pensamiento mágico que considera que las medidas de mitigación son para mejorar el entorno de los habitantes afectados. Tiene cierto grado de discriminación ver cómo la imagen urbana se mejora cuando los espacios públicos pretenden ser utilizados para el sector empresarial o para fines comerciales .

Es decir, las mejoras no están pensadas para las personas que ya residen ahí, es para adecuar el espacio público a las necesidades de los nuevos habitantes o los nuevos megaproyectos. ¿Por qué no se mejora el espacio público de los pueblos o colonias populares cuando no hay megadesarrollos de por medio?

Consideró que “no es que no haya suficiente agua, sino que está distribuida de forma desigual para favorecer a unos cuantos. En ese sentido, la llamada escasez es siempre relativa, se vive de forma desigual de acuerdo con las condiciones sociales y económicas de los diversos pueblos, barrios y colonias.