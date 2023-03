De acuerdo con la joven, para vender en el tianguis sólo es necesario comenzar a ocupar lugares a partir de las 7 de la mañana, sin pagarle cuotas a nadie, hasta que los puestos empiezan a levantarse a las 5 o 6 de la tarde, por lo que mucha gente lo ve como una alternativa económica que, a su juicio, no debería estar criminalizada ni prohibida.

“Ahorita vendemos brownies con helado. La semana pasada invertimos 120 pesos y ganamos 400. Cuando sólo te pones tú a vender, te quitan los de Auxilio UNAM, por eso el punto es ponerse todos. Sólo llegas, te instalas y ya, incluso si no eres estudiante de aquí. La verdad es muy divertido porque haces nuevos amigos y es buen ambiente”, contó.

Sólo somos estudiantes tratando de sacar un poco más de dinero. No tendrían que sancionarnos, no hacemos nada malo. La UNAM sólo nos retira porque hay gente que paga renta en locales comerciales, pero eso no es culpa nuestra, señaló.

Metros adelante está el puesto de Isaías, también alumno de Ingeniería, quien ofrece ropa usada, a entre 30 y 50 pesos la pieza, y en un buen viernes puede vender unas seis prendas que le ayudan para algún gustito, una salida o algo así, o porque simplemente necesitamos el dinero para pasajes y ese tipo de cosas .

Para el alumno universitario, “desafortunadamente las becas y las oportunidades de trabajo no son suficientes. No estaría de acuerdo en que haya sanciones, porque como estudiantes tenemos muchas complicaciones y es pesado generar ingresos, sobre todo si vienes desde lejos.

Consultado sobre el tema, personal de seguridad de la UNAM alertó que el tianguis puede resultar problema, por la posibilidad de que en ello se puedan llegar a vender sustancias ilícitas.