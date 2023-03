E

xistimos porque resistimos , consigna que abraza la gran diversidad de luchas y movimientos sociales surgidos para hacer frente a las violencias globales que afectan tanto a la humanidad como a lo que llamamos la casa común, donde convivimos con especies animales y vegetales, así como los bienes comunes, como el agua, el aire y la tierra.

Dichas violencias globales se manifiestan de maneras múltiples: el extractivismo de empresas trasnacionales; el despojo de los territorios para su sobrexplotación; los desplazamientos de personas y comunidades forzadas por el crimen organizado y los estragos del cambio climático; la contaminación de los cuerpos de agua y la erosión de los suelos ocasionados por el agronegocio; las necropolíticas de Estado que parecen decidir que hay vidas que importan más que otras, resultando en cientos de miles de feminicidios, crímenes de odio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales… dejándonos en medio de una crisis civilizatoria que parece no tener fin. Este panorama resulta desolador.

Ante él han germinado resistencias alimentadas por la esperanza, la dignidad, la convicción de transformar las realidades que nos atraviesan, así como la preservación de toda forma de vida, que se sostienen desde la comunalidad, las espiritualidades y las diversas expresiones creativas. Es aquí que los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, las iglesias, las comunidades artísticas y las universidades se hacen presentes en la búsqueda de entretejer las muchas formas de comprender las violencias que enfrentamos desde miradas críticas para encontrar caminos en defensa de la vida común juntas, juntes y juntos.

Un esfuerzo articulador de las resistencias situadas, en diálogo con las teologías católica y ecuménica, de género y etnicidad, las espiritualidades emergentes y desde un pensamiento decolonial, fue ¡Resiste! Violencias, resistencias y espiritualidades (https://bit.ly/3LMRfYH), congreso internacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México en 2019 y convocado por la revista internacional de teología Concilium, la Universidad Iberoamericana y el Centro Universitario Cultural, el cual estuvo dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. Contó con participantes como Rita Laura Segato y Raúl Zibechi.