El segundo gráfico nos indica que, si seguimos con las actuales emisiones, es decir, si nada cambia y no aumentan las emisiones –lo cual ya sería mucho, visto el camino que transitamos–, nos plantaremos en una subida de unos 3.2° C a final de siglo. Somos unos antepasados horrorosos.

Escrivà busca una palabra-brújula. El IPCC puede que le haya echado una mano incorporando un concepto al que conviene seguir la pista: suficiencia. El informe lo define como el compendio de medidas y prácticas cotidianas que evitan la demanda de energía, materiales, tierra y agua y, al mismo tiempo, proporcionan bienestar humano para todos dentro de los límites planetarios .

Una vida suficiente puede ser una buena guía. Una vida que tenga lo suficiente para considerarse buena, digna y decente, sin lastrar con ello el derecho a esa misma vida a aquellos que vendrán detrás.

Los más no tienen una vida suficiente en la actualidad. Los menos viven una vida excesiva en términos de consumo energético y de materiales. Toda lucha contra el cambio climático tiene que tener esto en cuenta. Timothée Parrique lo hace de forma muy comprensible, al hablar de umbral de saciedad o de saturación. El propio IPCC, en anteriores informes, reconoció que más allá de un umbral, el aumento del consumo material no está estrechamente correlacionado con mejoras en el progreso humano . Se llama paradoja de Easterlin, y Parrique la explica con palabras sencillas, que es lo más complicado: si necesito ir a casa de mi tía y me dan una bici, estaré encantado. Si al mes me regalan otra, me pondré contento, porque quizás una me sirva para el asfalto y otra para el barro, pero si pusiesen en mis manos otras ocho bicicletas, ni mi felicidad ni mi bienestar aumentarían un milímetro. Más bien al contrario, tendría un quebradero de cabeza para lograr un lugar donde guardar tantas.

Ese límite a partir del cual un mayor consumo no implica un mayor bienestar marca el camino de una transición climática justa e igualitaria. Millones de personas, sobre todo en el Sur global, pero también en el cada vez más desigual Norte, deben seguir aumentando su consumo de energía y materiales para alcanzar ese umbral, para vivir una vida decente, suficiente. Para ello, y para garantizar que también puedan hacerlo las generaciones futuras, los más ricos –la élite contaminante, en palabras de Dario Kenner–, deben reducir su consumo de forma drástica e inminente. Obligarlos a hacerlo sería ser un buen antepasado.