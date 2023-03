Recordó que hace aproximadamente un año, un comandante de las fuerzas armadas de Estados Unidos declaró lo mismo y la administración mexicana le hizo saber que no era así.

“Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces, se suscitan estos encuentros o estos debates. Tengo entendido que un (senador) republicano le planteó al señor Blinken de si en México dominaban los narcos. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos, a él le consta, pues, que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo: ‘A ver’, y entonces tuvo él que decir que sí, lamentablemente, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto”, subrayó López Obrador.

“Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua (con la ejecución de José Noriel Portillo Gil, El Chueco, responsable del asesinato de dos jesuitas). Si dominara el narco, pues no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar del territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad.

“Le puedo decir al señor Blinken –que creo lo sabe–, que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados.”

El titular del Ejecutivo mexicano destacó que la Casa Blanca, incluido Blinken, se han opuesto a considerar a los cárteles mexicanos como terroristas.

Rechazó una fractura con el gobierno de Biden y, por el contrario, afirmó que entre naciones libres, independientes y soberanas hay debate y puede haber diferencias.

Entiendo lo del señor Blinken, es buena persona, pero tiene él que hacer su trabajo y yo debo cumplir con mi responsabilidad , subrayó.

Por otro lado, el mandatario mexicano rechazó la propuesta que hizo la víspera el recién llegado embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, de dialogar con los cárteles para conseguir la pacificación en el país.