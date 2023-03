Ap

Nueva York. Tras casi dos años y haber gastado por lo menos 1.4 millones de dólares, la DEA publicó ayer una revisión externa a sus operaciones en el extranjero que dio poca importancia a los recientes escándalos de corrupción y ofreció una serie de recomendaciones que son, de acuerdo con los críticos, demasiado vagas.

El reporte es sumamente vago en su evaluación real de los problemas conocidos de la DEA y en las soluciones para resolverlos , dijo el senador Chuck Grassley, de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado. Esto habla del esfuerzo más amplio de la agencia para eludir la supervisión. La agencia ha intentado eludir mis investigaciones de supervisión, pero tengo la intención de seguir adelante , añadió.

La pesquisa externa se anunció en 2021 a raíz de un reporte de The Associated Press sobre los delitos de José Irizarry, ex agente de la DEA que cumple una condena de 12 años en una prisión federal tras confesar haber lavado dinero para los cárteles colombianos y haber sustraído millones de dólares de las incautaciones y de los informantes. Este caso sólo tuvo un párrafo en el informe.

El informe apenas menciona el desorden que ha sacudido las operaciones de la DEA en México, donde la cooperación entre las fuerzas del orden público se vino abajo durante el mandato de un director regional que fue destituido discretamente de su cargo por mantener contactos indebidos con abogados de narcotraficantes.