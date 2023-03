Al mostrar unos peluches alusivos al Presidente de la República y a la abanderada al gobierno del estado de México, invitó a los consejeros a hacer razonamientos fundados y motivados , porque, además, impedir esa venta “sería coartar el derecho a un trabajo lícito, honrado y honesto e incluso a la misma libertad de expresión. Las Delfinitas y los Amlitos no los comercializa Morena, no se confundan, señoras y señores consejeros”.

Eurípides Flores, representante suplente de Morena, aseguró que hay una irrisoria persecución con este tipo de investigaciones.

Mostró los peluches y afirmó: “Esta es la Delfinita que tiene locos a los conservadores del estado de México, ya vimos que también al consejero Ciro Murayama. Y este es el Amlito que tiene locos a algunos magistrados electorales, ya lo pusieron como elemento prohibido en campañas”.

Esto demuestra, añadió, que los conservadores no entienden que no entienden, no les cabe en la cabeza que el ánimo popular esté tan fuerte a favor de Morena, a favor de la maestra Delfina Gómez en el estado de México, que no creen que esto es una genialidad espontánea del pueblo mexiquense .

La consejera Claudia Zavala indicó que se abriría la investigación porque hay pruebas indiciarias , y sostuvo que un militante de Morena produce los peluches. Si no hay nada qué ocultar, pues la investigación lo dirá. Tenemos que tener claridad de dónde viene el recurso , expresó.