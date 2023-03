Juan Pablo Duch

Sábado 25 de marzo de 2023, p. 17

Moscú. Rusia no dudaría en usar todo su arsenal, incluido el armamento nuclear, si Ucrania trata de recuperar Crimea mediante una operación militar, advirtió ayer el vicepresidente del consejo de seguridad nacional, Dimitri Medvediev, en declaraciones a medios de comunicación locales.

Cualquier intento de quitarle a la Federación Rusa la península de Crimea evidentemente daría fundamento legal para utilizar todos nuestros recursos de defensa, en particular, los estipulados en la doctrina de disuasión nuclear cuando la existencia misma del Estado se encuentra en peligro por una agresión armada , indicó el también ex presidente y ex primer ministro de Rusia.

Sería un motivo para usar armas de todo tipo. Absolutamente de todo tipo, y espero que al otro lado del océano sean conscientes de ello , agregó Medvediev.

Asimismo, Rusia hizo notar ayer que el uso de proyectiles con uranio empobrecido, que Gran Bretaña planea suministrar al ejército ucranio, va a tener un impacto negativo en los suelos para la producción agropecuaria de Ucrania, así como para el comercio exterior de dichas mercancías en contacto con el uranio.

El general Igor Kirilov, jefe de las fuerzas rusas de defensa radiológica, química y biológica, reunió a la prensa para refutar la tesis británica de que el uranio empobrecido es inofensivo para la gente al ser un componente estándar de ese tipo de proyectiles, que son muy efectivos para perforar el blindaje de los tanques.

Además de infectar a su propia población, (esos proyectiles) causarán un enorme daño económico al sistema agroindustrial ucranio, sobre todo a la producción agrícola y ganadera, afectando cualquier exportación de productos agrícolas desde el territorio de Ucrania durante muchas décadas, incluso siglos , afirmó.

Según Kirilov, al estallar estos proyectiles producen partículas de óxido de uranio que pueden contaminar grandes extensiones de cultivo, esparciendo sustancias radiactivas hasta lugares lejanos, fuera de la zona de combates.