Ernesto Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de marzo de 2023, p. 23

Morelia, Mich., El ex gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo (2015-2021) fue inhabilitado 11 meses para ocupar cargos públicos a nivel estatal, porque al terminar su gestión no presentó su declaración patrimonial en los tiempos que marca la ley, informó la Contraloría del estado.

El ex mandatario estaba obligado a hacer dicho trámite durante los 40 días posteriores de la fecha en que dejó el cargo, que fue el 30 de septiembre de 2021; sin embargo, lo realizó en octubre de 2022.

Por lo anterior, la Contraloría emitió una resolución en la que se establece que Aureoles Conejo no podrá desempeñar en el periodo referido, cargos o comisiones en el servicio público y tampoco tendrá la posibilidad de participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

En su declaración de bienes, el ex gobernador aseguró que no contaba con ningún inmueble, vehículos, cuentas de ahorros, ni de inversiones. No obstante, posteriormente, en un acto dijo tener una casa en Zitácuaro y otra en Morelia. Además, el pasado 21 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que en el último año de su administración se acumularon irregularidades por 12 mil 46 millones de pesos, de los cuales 5 mil 43 millones no se comprobó en qué se ejercieron, y otros 3 mil 175 millones de pesos corresponden a un aumento en pagos de servicios personales sin autorización.