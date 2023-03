Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de marzo de 2023, p. 23

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no se rebasaron gastos de precampañas en los procesos electorales de Coahuila y el estado de México. Sin embargo, al detectar irregularidades durante la revisión de informes de ingresos y gastos, impuso sanciones económicas por un monto general de 6.6 millones de pesos para ambas entidades.

En el caso del estado de México, el proyecto original presentado al consejo general del INE señalaba una sanción global de 4.8 millones; la mayor parte (3.7 millones) correspondía a una multa para Movimiento Ciudadano (MC) por gastos no reportados de 23 bardas en Ciudad Nezahualcóyotl, algunas de las cuales tenían la letra Z , supuestamente en alusión a Juan Zepeda, un aspirante al gobierno mexiquense. Algunos consejeros dijeron que no había forma de probar que esa Z fuera una alusión electoral, y además Zepeda no fue precandidato, por lo que al final se le retiró la sanción al partido naranja.

De hecho, MC anunció que no participaría en la contienda en el estado de México al acusar un pacto entre el PRI y Morena; por tanto, la sanción general para el estado de México quedó en un millón 083 mil 640 pesos, de los cuales 623 mil corresponde a Morena y 403 mil al PRI, por mencionar las cifras más altas.

En Coahuila, el proyecto de 5 millones 566 mil 790 pesos no fue modificado y, de igual manera la principal carga recayó en Morena (4.9 millones), por un polémico tema relacionado con la responsabilidad de los partidos políticos frente a los aspirantes a precandidatos.

La multa para el partido guinda fue por no registrar gastos de precampaña en el sistema central de fiscalización del INE.