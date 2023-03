Uno por uno fueron hablando los pobladores: nosotros somos de la comunidad agraria de Coronilla, de los Pueblos Unidos de la Sierra y estamos dispuestos a defender nuestro territorio, para que esa gente que viene de Arcelia no llegue para acá .

Otro lugareño que mostraba su escopeta pidió que por favor digan que estas armas las compramos nosotros, no nos las dio ningún grupo delincuencial, y son para defender a nuestras familias .

Puntualizaron que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer caso a las comunidades que le están solicitando apoyo, porque estamos para defendernos; si él no responde al llamado, nosotros si vamos a hacerlo, porque estamos dispuestos a defender nuestra patria, nuestras familias y bienes .

También hicieron un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a “que haga su trabajo como gobierno también, que no nada más nos esté engañando, simula que trabaja y no ha hecho nada; queremos ver obras y vamos a creerle hasta que agarre al señor (apodado) Pez” y a La Fresa (Johnny y José Hurtado Olascoaga, cabecillas de La familia michoacana y si no, que sepa que vamos a responder, y a defendernos como Pueblos Unidos de la Sierra”.

También recordó que ya estuvimos sometidos por esta organización criminal y logramos retirarlos, pero el día de hoy ya vienen, pero ahora sí queremos que sepa el gobierno que vamos a responder; le pedimos que las autoridades se pongan a trabajar, porque queremos hechos, ya estamos cansados de tanta maldad .

Los campesinos que integran la organización Pueblos Unidos de la Sierra llegaron a la asamblea en camionetas, la mayoría de redilas, acompañados por jóvenes y adultos que portaban armas; en su mayoría pertenecen a las comunidades de Coronilla, Toro Muerto, Las Conchitas, Las Juntas, Campo Morado, Buena Vista, Chilpancinguito, El Durazno, La Ciénega, El Zapote, El Pinzan, El Bejuco, Santa Elena, Otatlán, Pandoloma, Chapulines. Asimismo El Frío, El Redunbado, Las Margaritas, Chicahuales, Primaverita, Filo del Águila, Lavaderos, Los Amates, El Tambor, El Limoncito, El Naranjo, Las Vinatas, Las Parotas, Los Hoyos, Los Hornos, Las Pilitas, Las Ceibas, Los Ciruelos, Santa Fe, La Palmada, Parrales, La Hacienda, El Encanto, y Las Papitas, entre otras.