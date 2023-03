De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 25 de marzo de 2023, p. 7

El legendario Emerson Fittipaldi considera que el piloto mexicano Sergio Pérez es capaz de luchar por el título con su coequipero Max Verstappen. “Checo demostró en Yedá que tiene la velocidad para lograrlo. En un momento dado, Max intentó recortar distancias, pero no pudo hacerlo porque Pérez conducía de forma agresiva. Me gusta. Es muy maduro y tiene experiencia. Sería fantástico para los aficionados ver a ambos luchando por el campeonato. Siempre y cuando Red Bull les permita luchar entre ellos”, resaltó el ex piloto brasileño en declaraciones a Motorsport.