Sábado 25 de marzo de 2023, p. a11

En la creciente lista de libros censurados en las escuelas de Estados Unidos se incluyó la novela juvenil I Am not your Perfect Mexican Daughter (No soy tu perfecta hija mexicana), de Erika L. Sánchez (Illinois, 1984), autora de raíz mexicana.

Hija de migrantes mexicanos, la escritora opinó que hay miedo hacia las personas que cruzan la frontera, pues se busca esconder la verdad sobre lo que significa ser alguien de color en el país.

El título molesta a mucha gente , declaró en una conversación con este diario. El libro es sobre la cultura de manera visible. Estamos llamando la atención y demandando ser parte de la historia de este país .

En la narración, una joven expone los conflictos por crecer en un país que impone una idea de familia muy distinta a la de sus padres. Yo quería que todas las chicas que se sienten rechazadas por su cultura y su comunidad se sintieran validadas, que sepan que ellas importan y no están solas en el mundo .

El racismo y el sexismo no son las únicas denuncias presentes; también habla de lo complicadas que pueden ser las relaciones familiares. Nuestras madres vienen de un lugar completamente diferente , como ella reconoce que le ocurrió, pues, originaria de un rancho en Durango, sabe que se tienen opiniones muy diferentes. Nosotras no tenemos que vivir las vidas de nuestras madres es otro mensaje que quiero dar .

Julia, la joven protagonista, al morir su hermana mayor repentinamente, enfrenta cambios dramáticos en su familia. Ella se burla mucho de los sistemas que ve; está relacionado con el racismo, el clasismo y surgen preguntas que los demás no quieren enfrentar . En parte, considera, el rechazo de algunos sectores por su libro es porque la cultura estadunidense no quiere reconocer que se estableció de manera muy violenta. Los indígenas fueron exterminados, también con la esclavitud, y ahora los mexicanos en la frontera. Es muy difícil aceptar a personas que son diferentes y aprender cosas nuevas .

Gran parte de los libros marcados con la etiqueta de prohibición son los que durante largo tiempo buscaron un lugar en los estantes: de autores de color, indígenas, LGBT y de mujeres; es decir, aquellos que exploran el racismo, la sexualidad, el género y la historia. En la lista figuran Toni Morrison y Margaret Atwood, entre otros.