En esos meses hubo un concurso de pintura que organizaba el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana en 1952. Los premios eran becas de 300 pesos mensuales. No te dejaban entrar si tenías más de 20 años. Gané uno de los premios y me dijeron que tenía que ingresar a una escuela de pintura para que fuera válida la beca. Entonces, entré a La Esmeralda.

“Jamás pensé que iba a comer de la pintura. Es más, cuando mi hermano (Pedro, mayor que él) se fue a México y mi padre me platicó que se había ido a estudiar pintura, se me hizo una de las pendejadas más grandes que habían pasado en la familia (…) En aquel tiempo, los pintores jóvenes no comían de la pintura… ni los viejos”, declaró el creador zacatecano en una entrevista con su hijo, Juan Rafael Coronel Rivera, publicada por vez primera en 1999 con motivo de su medio siglo de trayectoria.

Si bien el libro aborda diversas aristas de la vida de Rafael Coronel, no se trata de una biografía ni de memorias, apunta el autor. Aquí vemos sólo una parte, no al personaje completo. No están la parte vivencial, cotidiana. Por ejemplo, no está completamente descrito su carácter.

No me atrevería a considerarlas memorias, porque Rafael, en algún punto, sí me dijo que quería escribirlas. Además, aquí vemos sólo una parte, no al personaje completo. No están la parte vivencial, cotidiana, ni la manera en que realmente era. Por ejemplo, no está completamente descrito su carácter , apunta Juan Rafael Coronel Rivera en entrevista.

“Así como tenía gran nobleza –era de las personas que se quitan la chamarra para darla a un indigente–, también era muy irritable. Recuerdo una vez que se enojó muchísimo en un supermercado, salió, tomó su automóvil y se metió con él. Así, hay otras cosas de esa parte de su personalidad que no están visibles, a pesar de que sus cuadros, aunque manejan atmósferas un poco transitorias, hay muchos muy violentos.”

Lo hice de la manera más libre

De acuerdo con el también ensayista y editor, este libro es un retrato, una pintura , que él hace de su padre, no sólo por el cariño y la admiración que le profesa, sino en reciprocidad por los 10 o 12 retratos que él le hizo en vida.

También lo asume como una forma de cerrar ciclos , pues el artista falleció en 2019 y al año siguiente comenzó la pandemia, por lo que enfrentó el proceso de duelo en situación aún más adversa: Consciente o inconscientemente, ha sido como tener a mi papá allí .

–¿Le hubiera gustado este libro a Rafael Coronel?

–Pues si hubiera estado vivo, habría tenido ciertas diferencias; pero como ya está muerto, tomé lo que me llamó la atención y lo puse sin pensar en un juicio. Hice este libro de la manera más libre que se puede, no pensé si algo no le parecía, le resultaba incómodo, si las cosas que decía yo eran excesivas o estaba revelando algo que no le hubiera gustado”, acepta el autor.

