El activista lamentó que el órgano electoral aún no haya emitido lineamientos para la consulta y que no difunda la acción, además de que no ha entregado la aplicación que agilizaría la recepción de firmas.

Por su parte, el comité promotor de Miguel Hidalgo del mismo ejercicio ciudadano contra el alcalde Mauricio Tabe, informó que hasta el momento llevan 20 mil 215 firmas. Los residentes necesitan presentar al menos 32 mil para la revocación, cuyo número es equivalente a 10 por ciento de la lista nominal de los habitantes de la demarcación.