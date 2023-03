Si no se da continuidad y profundidad a la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal no habrá recursos suficientes para cubrir las necesidades apremiantes de salud, educación, vivienda y servicios de los sectores de la población que aún las experimentan. Si no se sigue frenando la ambición desmedida de las trasnacionales, será imposible detener el saqueo y la devastación del territorio. Si no se sigue plantando cara a las expresiones intervencionistas de Washington, no habrá forma de preservar lo que se ha conseguido en el ejercicio de la soberanía nacional.

Y, por supuesto, si el gobierno sigue actuando como hasta ahora, los derrotados de 2018 no van a disminuir la virulencia de su ofensiva mediática y judicial; por el contrario, ante la evidencia de que les espera una nueva derrota en 2024, la intensificarán. Ya Lorenzo Córdova Vianello, uno de los líderes fácticos de la oposición, dio una probadita de sus intenciones al ir a Washington a tomarse fotos con Luis Almagro, el propiciador del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Por eso, como dice José Blanco, la propuesta de ir a la conciliación con los políticos que siempre han representado a los de arriba, representa la peor pesadilla para las mayorías. Esa, es una propuesta de sectores de Morena que sólo pueden pensar en la política como acuerdos entre las élites. No puede ser más claro que no hay acuerdo posible entre élites y excluidos .

En esta lógica, enorme desafío, tal vez la culminación del primer gobierno de la 4T y su continuación requieran de una reformulación del Acuerdo Político de Unidad lanzado a fines de 2017 para abarcar a sectores de la izquierda que en esa ocasión no se sintieron representados en el proyecto propuesto. Y una precisión importante: la radicalización del proceso transformador es programática, no de modales. No se trata de ir a los insultos o a los golpes, y menos aún de imitar la procacidad, la mendacidad y la incivilidad de la derecha.

