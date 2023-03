Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de marzo de 2023, p. 15

El Partido del Trabajo (PT) nombró al ex gobernador de Baja California y actual senador por Morena Jaime Bonilla como su comisionado político en esa entidad y confió que representará con suma convicción a esta fuerza política para continuar de fondo con la transformación del país .

Dicho nombramiento se da en medio de un proceso dentro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), derivado de una queja por denostar y calumniar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El pasado 7 de marzo, el órgano de justicia morenista ratificó medidas cautelares contra Bonilla a raíz de este caso, como parte de un proceso sancionador contra el senador, en el que se denunció la existencia de conductas violatorias de los principios y estatutos del partido guinda.