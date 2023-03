Asimismo, enfatizó que los documentos difundidos en algunos medios informativos están relacionados con el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), específicamente al correo institucional, que contienen información de carácter público y no de naturaleza confidencial.

El mandatario indicó que estas acciones son realizadas por las corporaciones de seguridad con autorización judicial, como marca la ley, con fines de inteligencia y no de espionaje.

El gobierno federal sostuvo que las acciones de inteligencia están orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional, en particular asociados a la delincuencia organizada.

Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente. Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las fuerzas armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal , remarcó.

Agregó que en la presente administración, la autoridad judicial ha detenido a mil 393 personas; de éstas, 27 son relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, entre ellos Ovidio Guzmán, líder de una de las células del cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Horas antes, en su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente resaltó: Puedo decirles que el trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos .