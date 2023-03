Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 24 de marzo de 2023, p. 7

La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, reiteró desde el pleno del Senado que está en riesgo la existencia de ese organismo autónomo, y llamó a las fuerzas políticas a no imposibilitar su operación.

De no nombrarse a los dos comisionados pendientes a más tardar el 31 de este mes, ya no podrán sesionar, advirtió durante la presentación de su informe de labores en esa cámara, donde sostuvo que sería indigno no defender la autonomía del INAI.

Ibarra Cadena contó con el respaldo del bloque opositor, que en voz de legisladores de PAN, PRI, MC y PRD sostuvieron que hay un intento de desacreditar y debilitar el organismo, y se comprometieron a buscar los consensos para cubrir a la brevedad las dos vacantes.

Estamos ciertos de que el INAI trascenderá las coyunturas porque la democracia sólo es real donde existe transparencia, y ni el Ejecutivo, ni el Legislativo ni el Judicial pueden concebirse desde la opacidad , expuso Ibarra Cadena, quien hizo un repaso a lo hecho por el instituto en sus casi dos décadas de vida, acompañada por los otros cuatro comisionados del organismo, ya que desde marzo de 2021 están sin cubrir las vacantes de dos, y a finales de este mes concluye la gestión de Francisco Acuña, con lo que sólo tendrá a cuatro de sus siete integrantes.