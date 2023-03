Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 24 de marzo de 2023, p. 5

El arresto administrativo a que se puede someter a policías ministeriales, peritos y analistas de la Fiscalía General de la República (FGR) que incurran en faltas disciplinarias es inconstitucional, destacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pleno de ministros consideró que por tratarse de una sanción que implica privación de la libertad, este castigo no puede aplicarse sin audiencia previa.

Audiencia previa

Por unanimidad, señalaron que dicho castigo contemplado en la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR), por faltas como ausentarse del deber o no cumplir órdenes, al contemplar la limitación de un derecho fundamental, como la libertad, no puede aplicarse sin un debido proceso. Como la norma impugnada no contiene esta previsión, fue invalidada.