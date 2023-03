Llamó a superar el hecho de que sólo unas cuantas personas conozcan y comprendan el trabajo del PJF. “Si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo podemos ejercerlos? ¿Cómo podemos exigirlos?

“Si no conocemos el acuerdo político fundamental que nos constituye como sociedad y como pueblo de México, ¿cómo podemos exigir que se cumpla esa Constitución? “Si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas, ¿cómo podemos hacer valer la función de contrapesos para las que fueron diseñadas? Si no conocemos la importancia y valor de nuestras leyes para la impartición de justicia, ¿cómo podemos impedir las arbitrariedades del poder? , sentenció.

Si bien dijo que el desconocimiento generalizado de nuestras leyes es multifactorial, no se puede evadir el hecho de que las instituciones públicas son responsables de la falta de esfuerzos para hacer comprensible su función. Durante la ceremonia se anunció el nombramiento de Ernesto Velázquez Briseño como nuevo director de Justicia TV, el canal de Internet del PJF.