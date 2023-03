Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 24 de marzo de 2023, p. 5

En la lucha por erradicar la corrupción, uno de los últimos reductos y donde los cambios son más complejos es en el Poder Judicial de la Federación (PJF), señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su reforma no es fácil porque tiene que ver no sólo con jueces, magistrados, ministros y su estructura, sino con la abogacía , pues incluso algunos egresados de la carrera de derecho, 10 años después ya se convierten en gánsters.

En su conferencia, afirmó que el PJF está completamente distorsionado, pues fue impactado por la corrupción y la tendencia de siempre proteger a una minoría, a las élites, sin buscar defender los intereses del pueblo. Consideró que es necesario modificar algunos aspectos, como tener experiencia de 10 años para ocupar cargos públicos, porque para entonces los egresados de la carrera de derecho ya tienen una visión distorsionada, alejada de la gente.

López Obrador aludió al tema ante el cuestionamiento sobre eventuales reformas a las reglas de operación del sistema financiero para eliminar abusos y cobros que los bancos extranjeros no hacen en sus países de origen. Asumió que cambiar el marco legal era inviable, no sólo porque con la actual integración del Congreso hay un constante bloqueo a las iniciativas, sino también porque hizo un compromiso desde su campaña de no modificar las reglas de funcionamiento de la banca en México.