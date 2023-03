El senador Osorio Chong no asistió ayer a la sesión. Tampoco su compañero de bancada Eruviel Ávila, pero sí Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga, quienes informaron que valoran permanecer en el grupo priísta.

En entrevista, el coordinador del PAN, Julen Rementería, consideró que tanto en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como en el bloque opositor, Osorio Chong hizo un trabajo espléndido para poder unir, para poder sumar en las mejores causas para México, aguantando, por cierto, batallas duras, decisiones también importantes, no pocas presiones, y eso hay que reconocerlo .

Ruiz Massieu comentó que no ha tomado una decisión, porque evalúa si pudiera afectar al PRI en las próximas elecciones del estado de México y de Coahuila.

La hidalguense Nuvia Mayorga comentó que el problema no es que Manuel Añorve sea el nuevo coordinador, sino el papel del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien maniobró para remover al ex secretario de Gobernación.

Sylvana Beltrones, Beatriz Paredes y Mario Zamora, quienes participaron en la asamblea extraordinaria de senadores del PRI y votaron en favor de Añorve, sostuvieron que fue una decisión legal.

Paredes expresó confianza en que prevalezca el diálogo en el grupo priísta y no dejen la bancada los cuatro senadores inconformes, Osorio Chong, Ávila, Ruiz Massieu y Mayorga.

Yo seré muy respetuosa de las decisiones de mis compañeras y mis compañeros, espero que no tomen ese camino, pero todos somos adultos. Yo aprecio su talento, enriquecen sin duda esta bancada y tienen un espacio relevante en el Senado. Ojalá ese sea su análisis. A mí me ha tocado en muchos momentos ser coordinadora y después ser un legislador más y he asumido esa circunstancia con humildad .