Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 24 de marzo de 2023, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó ayer a su gobierno de cualquier injerencia en el conflicto de la fracción priísta en el Senado, que derivó en la salida de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador.

Es una situación de un partido, nada más que no nos vayan a echar la culpa a nosotros , declaró el mandatario en su conferencia diaria. “Porque antes le decían a Alito, ‘Amlito’. No tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente”.

Fue claro en advertir que su gobierno no se involucra en la vida interna de los partidos. “Si fuésemos como los de antes, no tendríamos ningún problema, ni con los medios, sería cosa de seguirlos maiceando, como los maiceaban antes, con honrosas excepciones. En el caso de los legisladores, con recibirlos, ni siquiera maicearlos. ¿Cuántas veces he recibido a… ¿Cómo se llama? Moreno, Alejandro Moreno. Nunca, nunca. Y que ‘vamos a dialogar, a que…’ No, cada quien que cumpla con su responsabilidad”.

López Obrador hizo extensiva esa distancia a la judicatura: El Poder Judicial, lo mismo. Si establecemos relaciones de complicidad con jueces, con magistrados, con ministros, ya no tendríamos autoridad moral. Aquí que cada quien cumpla con su responsabilidad .

–¿Se debilita la oposición con lo de Osorio Chong? –se le preguntó.

–No me meto en eso. El bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo y, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible.