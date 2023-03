¿C

uál manifestación reunió más gente? ¿La de AMLO o la del INE? –Este fue el planteamiento de nuestro sondeo semanal. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

Se distribuyó a través de redes sociales por medio de la aplicación Survey Monkey. Participaron mil 325 personas; 382 en el Foro México, 269 en Facebook y 674 en Twitter. Los organizadores del sondeo no participan y tampoco comparten necesariamente las opiniones expresadas.

Twitter

Vinieron parientes de Durango y a las 3 ya no pudieron ingresar al Zócalo por Madero, 5 de Mayo y 20 de Noviembre y se quedaron a una cuadra. Lo mejor, había pantallas.

@Martha Irene León Vera /CDMX

Fue una marcha en conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera; además, la defensa de la política energética de AMLO y de la soberanía de México.

@EnkiWall /Edomex

El ánimo de la gente entre la financiada y la del amor y apoyo a AMLO era abismal.

@GuillermoCGreen /Cancún, Quintana Roo

La marcha del INE fue para defender los privilegios de una minoría altamente rapaz; la marcha de AMLO fue para defender la soberanía de México.

@ElRooHM /CDMX

Andrés Manuel López Obrador siempre ha contado con el apoyo de todos los mexicanos y eso se observó desde el desafuero.

@María Guerrero /CDMX

Más allá de la cantidad, es la calidad moral de los participantes. Defender al INE es ir en contra de lo que la mayoría en México quiere.

@RafaelHuerta /CDMX

Facebook

La celebración de la expropiación petrolera llenó el Zócalo y varias cuadras de las calles y avenidas que convergen en él. No hay comparación. Los asistentes a la celebración sabían a lo que iban. No los mandaban sus patrones, los curas, obispos o cardenales. No seguían los cencerros de X. González, de Hoyos o de los sacerdotes del sanedrín tropical.